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Мужчина пострадал во время пожара на улице Пионерстроя
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Мужчина пострадал во время пожара на улице Пионерстроя

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В трёхкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 4 квадратных метра в одной из комнат размером 10 квадратных метров.

В ночь на вторник, 11 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о происшествии на улице Пионерстроя, дом 7, корпус 1, в Красносельском районе.

В трёхкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 4 квадратных метра в одной из комнат размером 10 квадратных метров. Пожар был потушен в 05:15. В результате происшествия пострадал мужчина, который незамедлительно был доставлен в больницу.

Для ликвидации пожара привлекались силы МЧС: три единицы техники и 15 сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что 3 бытовки сгорели на Краснофлотском шоссе в Ломоносове.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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