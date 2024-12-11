Мужчина пострадал во время пожара на улице Пионерстроя

В трёхкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 4 квадратных метра в одной из комнат размером 10 квадратных метров.

В ночь на вторник, 11 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о происшествии на улице Пионерстроя, дом 7, корпус 1, в Красносельском районе.

В трёхкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 4 квадратных метра в одной из комнат размером 10 квадратных метров. Пожар был потушен в 05:15. В результате происшествия пострадал мужчина, который незамедлительно был доставлен в больницу.

Для ликвидации пожара привлекались силы МЧС: три единицы техники и 15 сотрудников.

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Фото: Piter.TV