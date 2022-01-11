Новые ЖК в Московском районе свяжут с Волхонским шоссе

В Смольном 16 марта утвердили проект планировки с проектом межевания территории для строительства улицы в новых жилых кварталах Московского района, которые расположены вдоль Волхонского шоссе. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Протяженность объекта составит более 1 километра. Дорога сразу планируется с четырьмя полосами проезжей части, широкими тротуарами и велодорожкой. Неподалеку возводят два ЖК, и улица позволит обеспечить выезд на Волхонское шоссе.

В ряде случаев социальные объекты в нашем городе вводятся с опережением ввода многоквартирных домов. Сегодня по нашим правилам ввод транспортной инфраструктуры также должен быть синхронизирован с вводом жилья. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что Муринскую дорогу расширят до четырех полос в 2026 году. Проектная документация проходит финальное согласование, дорожники обещают увеличить пропускную способность вдвое.

