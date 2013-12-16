  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Муринскую дорогу расширят до четырех полос в 2026 году
Вчера, 23:28
161
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Муринскую дорогу расширят до четырех полос в 2026 году

0 0

Проектная документация проходит финальное согласование, дорожники обещают увеличить пропускную способность вдвое.

В текущем году в Петербурге приступят к расширению Муринской дороги. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, проектная документация находится на завершающей стадии согласования.

План работ предусматривает глубокий капитальный ремонт, в ходе которого количество полос движения увеличится с двух до четырех. Это позволит существенно повысить пропускную способность магистрали. Кроме того, подрядчик обустроит остановочные павильоны и смонтирует новое освещение.

Линченко пообещал, что строительно-монтажные работы полного цикла стартуют уже в этом году. Власти намерены выполнить максимально возможный объем до наступления зимы.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии