При пожаре на улице Тельмана пострадали мужчина и женщина

В трехкомнатной квартире дома 50 по улице Тельмана, в комнате площадью 15 "квадратов", происходило тление постельных принадлежностей на площади 2 "квадрата".

В Невском районе вечером 11 апреля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 20:41. В трехкомнатной квартире дома 50 по улице Тельмана, в комнате площадью 15 "квадратов", происходило тление постельных принадлежностей на площади 2 "квадрата". Огонь ликвидировали к 21:01.

При пожаре пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в городское медицинское учреждение.

Тушили огонь 13 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)