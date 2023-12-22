Из горящей квартиры на Малоохтинском проспекте эвакуировали двух детей

По данным пресс-службы Красногвардейского района, семилетнюю девочку спустили по ручной лестнице, а пятилетнего мальчика вынесли через квартиру пожарные.

Днем 11 апреля в Красногвардейском районе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 16:24. В четырехкомнатной квартире дома по Малоохтинскому проспекту полыхали кухня, комната и коридор на площади 20 "квадратов". Пожар локализовали к 17:11.

Из горящей квартиры эвакуировали двух детей. По данным пресс-службы Красногвардейского района, семилетнюю девочку спустили по ручной лестнице, а пятилетнего мальчика вынесли через квартиру пожарные.

Сейчас на месте работают спецслужбы. Они проверяют скрытые очаги возгорания в деревянных перекрытиях между 4 и 5 этажами. Пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Тушили огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Подробности происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ленина сгорела иномарка BMW.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга