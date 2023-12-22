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На проспекте Ленина сгорела иномарка BMW
Сегодня, 16:32
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На проспекте Ленина сгорела иномарка BMW

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Бороться с огнем прибыли 10 пожарных и две спецмашины.

В Красносельском районе в четверг днем, 11 апреля, произошел пожар. На проспекте Ленина у дома № 2 вспыхнула иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:53. Выяснилось, в автомобиле BMW происходило горение по всей площади. 

Бороться с огнем прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Они тушили пламя в течение 20 минут. Возгорание ликвидировали в 15:13. 

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что автобус № 72 свернет с привычного пути.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, проспект ленина, сгорела bmw, сгорела иномарка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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