На проспекте Ленина сгорела иномарка BMW

Бороться с огнем прибыли 10 пожарных и две спецмашины.

В Красносельском районе в четверг днем, 11 апреля, произошел пожар. На проспекте Ленина у дома № 2 вспыхнула иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:53. Выяснилось, в автомобиле BMW происходило горение по всей площади.

Бороться с огнем прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Они тушили пламя в течение 20 минут. Возгорание ликвидировали в 15:13.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что автобус № 72 свернет с привычного пути.

Фото: Piter.tv