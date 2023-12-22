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Автобус № 72 свернет с привычного пути
Сегодня, 15:35
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Автобус № 72 свернет с привычного пути

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Маршрут изменится в связи с работами по прокладке водопровода на Кузнецовской улице.

Автобус № 72 свернет с привычного пути. Транспортное средство будет курсировать по действующей трассе до Бассейной улицы, далее по Московскому проспекту, затем по Кузнецовской улице и после по действующей трассе. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Автобус свернет с привычного пути в связи производством работ по прокладке водопровода на Кузнецовской улице. Ремонт начнется 12 апреля. До 21 апреля транспорт будет курсировать по измененной трассе. 

Обратное направление:  трасса маршрута сохраняется. Просим учитывать указанные изменения при планировании маршрута.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Приморском районе ограничат проезд на двух улицах.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, дороги, организатор перевозок, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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