Маршрут изменится в связи с работами по прокладке водопровода на Кузнецовской улице.

Автобус № 72 свернет с привычного пути. Транспортное средство будет курсировать по действующей трассе до Бассейной улицы, далее по Московскому проспекту, затем по Кузнецовской улице и после по действующей трассе. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобус свернет с привычного пути в связи производством работ по прокладке водопровода на Кузнецовской улице. Ремонт начнется 12 апреля. До 21 апреля транспорт будет курсировать по измененной трассе.

Обратное направление: трасса маршрута сохраняется. Просим учитывать указанные изменения при планировании маршрута. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv