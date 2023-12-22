В Приморском районе ограничат проезд на двух улицах. С 13 апреля закрывается движение по Чистяковской улице и по улице Савушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С 13 по 26 апреля будет закрыто движение у дома № 7 по Чистяковской улице. Здесь будут проводиться работы по прокладке водопроводной сети.
Объезд: Малая Десятинная улица, Чистяковская улица.
Пресс-служба ГАТИ
С 13 по 14 апреля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от Карельского переулка до улицы Оскаленко. Кроме того, будет закрыт проезд по перекресткам с улицей Академика Шиманского и Шишмаревским переулком.
Ранее мы писали, что с 13 апреля закрывается движение транспорта по Черничной улице в Сестрорецке.
Фото: Piter.tv
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