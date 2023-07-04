С 28 августа ограничат проезд по улице Смолячкова

С 28 августа по 21 сентября в связи с производством работ по созданию светофорного объекта ограничивается движение по Институтскому проспекту.

В Выборгском районе проходят работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим с 28 августа до 3 сентября ограничат движение транспорта по улице Смолячкова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта у дома 12, литера А, по улице Смолячкова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 28 августа до 18 сентября будет проходить ремонт дорожного покрытия по 1-му Муринскому проспекту. Водителям придется объезжать участок от Студенческой улицы до улицы Карбышева, включая перекресток с Полюстровским проспектом и улицей Харченко.

Добавим, что с 28 августа по 21 сентября в связи с производством работ по созданию светофорного объекта ограничивается движение транспорта по Институтскому проспекту от Малой Объездной улицы до аллеи Академика Лихачева.

Ранее мы писали, что с 26 августа ограничат проезд по 2-3-й линиям В.О..

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