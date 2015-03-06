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С 26 августа ограничат проезд по 2-3-й линиям В.О.
Сегодня, 12:51
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С 26 августа ограничат проезд по 2-3-й линиям В.О.

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Речь идет об участке от набережной Макарова до Университетской набережной.

В Василеостровском районе ремонтируют дороги. В связи с этим с 26 августа ограничат проезд по 2-3-й линиям В.О. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать до 24 октября. Речь идет об участке от набережной Макарова до Университетской набережной.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что сроки ремонта Большеохтинского моста в Петербурге сдвинули.

Фото: Pxhere

 

Теги: васильевский остров, гати, ограничат проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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