Речь идет об участке от набережной Макарова до Университетской набережной.

В Василеостровском районе ремонтируют дороги. В связи с этим с 26 августа ограничат проезд по 2-3-й линиям В.О. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать до 24 октября. Речь идет об участке от набережной Макарова до Университетской набережной.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что сроки ремонта Большеохтинского моста в Петербурге сдвинули.

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