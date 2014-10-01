Со 2 сентября ограничат проезд по Садовой улице

Речь идет об участке от Кокушкина переулка до Сенной площади.

В Адмиралтейском районе пройдут работы по реконструкции кабельной сети. Со 2 сентября будет ограничен проезд по Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать до 6 сентября. Речь идет об участке от Кокушкина переулка до Сенной площади. Водителей попросили не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между автомобилями.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что С 31 августа будет заблокирован проезд по Кокушкину переулку.

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