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Со 2 сентября ограничат проезд по Садовой улице
Сегодня, 15:02
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Со 2 сентября ограничат проезд по Садовой улице

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Речь идет об участке от Кокушкина переулка до Сенной площади.

В Адмиралтейском районе пройдут работы по реконструкции кабельной сети. Со 2 сентября будет ограничен проезд по Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать до 6 сентября. Речь идет об участке от Кокушкина переулка до Сенной площади. Водителей попросили не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между автомобилями. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что С 31 августа будет заблокирован проезд по Кокушкину переулку.

Фото: Pxhere

Теги: гати, ограничат проезд, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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