В Адмиралтейском районе закроют проезд по Кокушкину переулку

В районе пройдут работы по реконструкции кабельной сети.

С 31 августа будет заблокирован проезд по Кокушкину переулку. Речь идет об участке от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова. Движение откроют 1 сентября.

Кроме того, в эти же даты ограничат проезд по Садовой улице на участке у пересечения с Кокушкиным переулком.

Объезд: Садовая улица, набережная канала Грибоедова, проспект Римского-Корсакова, Вознесенский проспект, Кокушкин переулок. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 31 августа закроют проезд по развороту на пересечении Светлановской площади и проспекта Испытателей.

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