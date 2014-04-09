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В Адмиралтейском районе закроют проезд по Кокушкину переулку
Сегодня, 12:30
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В Адмиралтейском районе закроют проезд по Кокушкину переулку

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В районе пройдут работы по реконструкции кабельной сети.

С 31 августа будет заблокирован проезд по Кокушкину переулку. Речь идет об участке от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова. Движение откроют 1 сентября. 

Кроме того, в эти же даты ограничат проезд по Садовой улице на участке у пересечения с Кокушкиным переулком.

Объезд: Садовая улица, набережная канала Грибоедова, проспект Римского-Корсакова, Вознесенский проспект, Кокушкин переулок.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 31 августа закроют проезд по развороту на пересечении Светлановской площади и проспекта Испытателей.

Фото: Pxhere

Теги: гати, проезд по кокушкину переулку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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