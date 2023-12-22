С 13 апреля закрывается движение транспорта по Черничной улице в Сестрорецке 

Ограничения снимут 29 апреля.

В Курортном районе 13 апреля начнутся работы по прокладке инженерных сетей. Ремонт пройдет на Черничной улице. Речь идет об участке от Советского переулка до Черничного переулка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Работы закончатся 29 апреля. Во время ремонта водителям придется выбирать альтернативные маршруты.

Объезд: Лиственная улица, Дубковский переулок, Черничная улица, улица. Коммунаров, Зоологический переулок, Дубковское шоссе. Пресс-служба ГАТИ

Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Их попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей.

Фото: Piter.tv