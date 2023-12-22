С 13 апреля закрывается движение транспорта по Черничной улице в Сестрорецке 

В Курортном районе 13 апреля начнутся работы по прокладке инженерных сетей. Ремонт пройдет на Черничной улице. Речь идет об участке от Советского переулка до Черничного переулка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Работы закончатся 29 апреля. Во время ремонта водителям придется выбирать альтернативные маршруты.
Объезд: Лиственная улица, Дубковский переулок, Черничная улица, улица. Коммунаров, Зоологический переулок, Дубковское шоссе.
Пресс-служба ГАТИ
Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Их попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Ранее мы писали, что с 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей.
Фото: Piter.tv
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