С 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей

В Красногвардейском районе с 13 апреля ограничат проезд по Малоохтинскому проспекту. Речь идет об участке с Гранитной улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Специалисты будут выполнять работы по реконструкции газопровода. Ремонт завершится 29 июля.
Автомобилистам порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в рамках реконструкции Колпинского шоссе началось асфальтирование нового участка.
Фото: Piter.tv
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