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С 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей
Сегодня, 11:37
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С 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей

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Специалисты будут выполнять работы по реконструкции газопровода.

В Красногвардейском районе с 13 апреля ограничат проезд по Малоохтинскому проспекту. Речь идет об участке с Гранитной улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Специалисты будут выполнять работы по реконструкции газопровода. Ремонт завершится 29 июля. 

Автомобилистам порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в рамках реконструкции Колпинского шоссе началось асфальтирование нового участка.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, гранитная улица, малоохтинский проспект, ограничат проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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