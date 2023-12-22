С 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей

Специалисты будут выполнять работы по реконструкции газопровода.

В Красногвардейском районе с 13 апреля ограничат проезд по Малоохтинскому проспекту. Речь идет об участке с Гранитной улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Специалисты будут выполнять работы по реконструкции газопровода. Ремонт завершится 29 июля.

Автомобилистам порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в рамках реконструкции Колпинского шоссе началось асфальтирование нового участка.

Фото: Piter.tv