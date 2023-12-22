В рамках реконструкции Колпинского шоссе началось асфальтирование нового участка

На отрезке от автодороги М-10 "Россия" до Софийской улицы длиной 1,5 километра специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, а также продолжают строительство локальных очистных сооружений.

На юго-востоке Петербурга продолжается реконструкция двух участков Колпинского шоссе. Эти участки соединяют два района города, где располагается ряд логистических центров и промышленных складов. В результате реконструкции разгрузится въезд в Колпино и выезд транспорта на скоростные автомагистрали М-10 "Россия" и М-11 "Нева" станет существенно проще. Пуск рабочего движения запланирован уже в мае 2024, сообщили в пресс-службе КРТИ.

На отрезке от автодороги М-10 "Россия" до Софийской улицы длиной 1,5 километра специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, а также продолжают строительство локальных очистных сооружений.

Научастке от кольцевого движения Софийской улицы до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов переустраиваются существующие инженерные сети и водопропускная труба на р. Попова-Ижорка, продолжается устройство новой ливневой канализации, наружного освещения и конструкции дорожной одежды.

Оба участка шоссе расширят до 4-х полос. По окончании основных строительно-монтажных работ специалисты обустроят газон и посадят деревья.

Ранее мы показывали, как на Петрозаводском шоссе идёт установка пролетного строения нового путепровода.

Фото: КРТИ