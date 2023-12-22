Стало известно, где в Петербурге ограничат проезд с 1 мая

В Московском районе специалисты отремонтируют дорогу на Новоизмайловском проспекте.

С 1 мая в Выборгском, Калининском и Московском районах ограничат проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 29 апреля.

В Выборгском районе с 1 по 24 мая пройдут работы по ремонту трамвайных путей. В связи с этим ограничивается движение транспорта на перекрестках проспекта Просвещения с проспектом Энгельса, улицей Ивана Фомина, улицей Кустодиева.

В Калининском районе 1 мая стартуют работы по ремонту трамвайных путей. Поэтому до 2 июня здесь будет ограничен проезд по

проспекту Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта. Кроме того, в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 1 по 2 мая ограничивается движение транспорта по Бестужевской улице от Лабораторного проспекта до Пискаревского проспекта. Также с 3 по 9 мая будет ограничено движение транспорта по Бестужевской улице от Лабораторного проспекта до Екатерининского проспекта.

В Московском районе специалисты отремонтируют дорогу на Новоизмайловском проспекте от Благодатной улицы до Бассейной улицы, включая боковой проезд. Ограничения будут действовать с 1 по 4 мая.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Центральном районе введут временные ограничения дорожного движения с 28 апреля

Фото: Piter.tv