Погибли домашние животные: 20 человек эвакуировали из-за пожара в Красногвардейском районе

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире.

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме утром в четверг, 5 ноября, на Отечественной улице в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В трехкомнатной квартире горели комната и часть коридора. Общая площадь распространения пламени составила 40 кв. м. Спасатели оперативно приехали на вызов. Из опасной зоны они вывели 20 человек. Обошлось без пострадавших.

В тушении пламени задействовали 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.

Сотрудники управляющей компании в комментарии 78.ru рассказали, что при пожаре погибли собака и кошка. На месте происшествия работают дознователи.

Ранее мы сообщали, что жительница Петербурга погибла в загоревшейся квартире в Колпинском районе.

Фото: Piter.TV