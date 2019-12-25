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На улице Тельмана годовалая девочка отравилась таблетками от эпилепсии
Сегодня, 9:34
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На улице Тельмана годовалая девочка отравилась таблетками от эпилепсии

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По предварительным данным, инцидент произошел по недосмотру родителей.

В Невском районе Петербурга годовалый ребенок отравился таблетками от эпилепсии. Об этом пишет 78.ru. 

Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии накануне вечером из квартиры дома по улице Тельмана. Ей диагностировали острое пероральное отравление. 

По предварительным данным, инцидент произошел по недосмотру родителей. Семья пострадавшей полная и на учетах не состоит.  Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка получила ожог пищевода, выпив газировку с жидким азотом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, улица тельмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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