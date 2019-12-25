На улице Тельмана годовалая девочка отравилась таблетками от эпилепсии

По предварительным данным, инцидент произошел по недосмотру родителей.

В Невском районе Петербурга годовалый ребенок отравился таблетками от эпилепсии. Об этом пишет 78.ru.

Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии накануне вечером из квартиры дома по улице Тельмана. Ей диагностировали острое пероральное отравление.

По предварительным данным, инцидент произошел по недосмотру родителей. Семья пострадавшей полная и на учетах не состоит. Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка получила ожог пищевода, выпив газировку с жидким азотом.

Фото: Piter.TV