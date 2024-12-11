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Петербурженка получила ожог пищевода, выпив газировку с жидким азотом
Сегодня, 15:22
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Петербурженка получила ожог пищевода, выпив газировку с жидким азотом

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Это произошло на мастер-классе.

Жительница Петербурга на корпоративе выпила напиток Coca-Cola с жидким азотом. Ее госпитализировали с ожогом пищевода, пишет 10 февраля tg-канал SHOT. 

Мероприятие проводили в кулинарной студии на улице Дыбенко. По словам 23-летней пострадавшей, она пришла туда с 19 коллегами. Сотрудники готовили три блюда, для подачи алкоголя и других напитков на столе был жидкий азот.

Сначала девушка добавила азот в бокал шампанского, а после сделала такой же напиток с газировкой. Через некоторое время ей стало плохо. 

Ведущие мастер-класса не объяснили, что азот перед оформлением должен остыть. Кроме того, они не смогли оказать первую помощь. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Металлострое трехлетняя девочка отравилась лекарственным сиропом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: азот, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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