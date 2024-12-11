В Металлострое трехлетняя девочка отравилась лекарственным сиропом

Пострадавшую 9 февраля госпитализировали в больницу имени Н. Ф. Филатова.

В Колпинском районе Петербурга трехлетняя девочка отравилась сиропом с лекарством.

По данным АН "Оперативное прикрытие", ребенок перепутал лекарство с чем-то сладким и выпил содержимое флакона объемом 100 миллилитров. Пострадавшую 9 февраля госпитализировали в больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры на Центральной улице в Металлострое в тяжелом состоянии. У нее диагностировали отравление парацетамолом.

Семья девочки полная, на учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: школьник отравился корвалолом на Бассейной.

Фото: Piter.TV