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В Металлострое трехлетняя девочка отравилась лекарственным сиропом
Сегодня, 8:39
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В Металлострое трехлетняя девочка отравилась лекарственным сиропом

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Пострадавшую 9 февраля госпитализировали в больницу имени Н. Ф. Филатова.

В Колпинском районе Петербурга трехлетняя девочка отравилась сиропом с лекарством.

По данным АН "Оперативное прикрытие", ребенок перепутал лекарство с чем-то сладким и выпил содержимое флакона объемом 100 миллилитров. Пострадавшую 9 февраля госпитализировали в больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры на Центральной улице в Металлострое в тяжелом состоянии. У нее диагностировали отравление парацетамолом. 

Семья девочки полная, на учете не состоит. 

Ранее на Piter.TV: школьник отравился корвалолом на Бассейной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: металлострой, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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