Школьник отравился корвалолом на Бассейной

Ребенка поместили в отделение реанимации.

В Московском районе Петербурга экстренная медицинская помощь понадобилась ученику школы, который отравился, сообщает 78.ru.

Накануне из квартиры дома № 25 на Бассейной улице подростка 2008 года рождения госпитализировали в детскую городскую больницу с диагнозом острое пероральное отравление.

Ребенка поместили в отделение реанимации. Оказалось, что находясь в гостях у друга, мальчик посмотрел видео в интернете и решил выпить два флакона корвалола, чтобы испытать опьянение.

Семья пострадавшего ребенка является полной и не состоит на учете.

Ранее мы сообщили о том, что подросток-инвалид сорвался с высоты, пытаясь спуститься по простыням из окна дома на Богатырском.

Фото: Piter.TV