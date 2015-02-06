  1. Главная
Во дворе на Тельмана водитель Mazda наехал на пенсионерку
Сегодня, 10:59
Во дворе на Тельмана водитель Mazda наехал на пенсионерку

Пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП во дворе дома по улице Тельмана. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 26 ноября 75-летний водитель Mazda сбил 70-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении. 

Пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. Водительское удостоверение мужчины просрочено, а за текущий год он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них девять раз – за превышение скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса авто в Приморском районе попал молодой лось. 

Фото: Piter.TV 

