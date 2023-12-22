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В Белоострове сгорел частный дом
Сегодня, 9:53
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В Белоострове сгорел частный дом

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Пожар ликвидировали за 1,5 часа.

В Белоострове сегодня, 25 января, загорелся частный дом. Пожар произошел на Солнечной улице, 34. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:04. В одноэтажном домике пламя охватило 48 "квадратов". 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожар ликвидировали за 1,5 часа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что при пожаре на Ленской пострадал человек.

Фото: Piter.tv

Теги: белоостров, мчс, сгорел дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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