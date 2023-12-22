При пожаре на Ленской пострадал человек

Пострадавшего доставили в больницу.

В Красногвардейском районе сегодня, 25 января, произошел пожар. На Ленской улице в доме № 10, корпус 1, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:56. К этому часу в четырёхкомнатной квартире пламя охватило четыре "квадрата" в одной из комнат.

На место случившегося прибыли 15 огнеборцев и три спецмашины. Из горящей квартиры они вынесли одного человека. Его передали медикам. Пострадавшего доставили в больницу.

Пламя потушили в 05:25. Причина возгорания устанавливается, проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: из частного дома в Ленобласти госпитализированы два ребёнка после возгорания электроприбора.

Фото: Piter.tv