Из частного дома в Ленобласти госпитализированы два ребёнка после возгорания электроприбора

В среду, 24 января, 4:43 бригадами скорой помощи в частном доме в деревне Парицы произошло возгорание бытового электроприбора (вентилятора). Пожар привёл к трагедии: глава проживющей в доме семьи погиб, его жена и дети серьёзно пострадали. Об этом стало известно Piter.TV.

С места происшествия госпитализированы 32-летняя женщина и 35-летний мужчина с термическими ожогами. Они помещены в реанимацию в тяжёлом состоянии, позже мужчина скончался. Двое трёхлетних близнецов (детей пары) доставили в больницу с отравлением угарным газом, термическим ожогом пламенем первой степени в тяжёлом состоянии.

Установлено, что возгорание случилось на первом этаже дома в 4:20 при неустановленных обстоятельствах.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV