На проспекте Науки при пожаре на кухне погиб человек

С огнем боролись 15 спасателей.

Сегодня, 24 января, в Калининском районе произошел страшный пожар. На проспекте Науки в доме № 28, корпус 3, загорелась квартира. В результате случившегося погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:05. В это время на кухне пламя охватило 1,5 "квадарата".

На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей. Они потушили пожар за 26 минут.

К сожалению, не удалось спасти одного человека. Личность погибшего устанавливается.

На место случившегося прибыли правоохранители. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv