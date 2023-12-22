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На проспекте Науки при пожаре на кухне погиб человек
Сегодня, 14:44
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На проспекте Науки при пожаре на кухне погиб человек

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С огнем боролись 15 спасателей.

Сегодня, 24 января, в Калининском районе произошел страшный пожар. На проспекте Науки в доме № 28, корпус 3, загорелась квартира. В результате случившегося погиб один человек. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:05. В это время на кухне пламя охватило 1,5 "квадарата". 

На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей. Они потушили пожар за 26 минут.        

К сожалению, не удалось спасти одного человека. Личность погибшего устанавливается.   

На место случившегося прибыли правоохранители. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове сгорела иномарка.

Фото: Piter.tv     

Теги: горела квартира, мчс, погиб при пожаре, проспект науки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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