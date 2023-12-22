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В Ломоносове сгорела иномарка
Сегодня, 9:17
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В Ломоносове сгорела иномарка

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С огнем боролись 10 пожарных.

Утром в среду, 24 января, в Ломоносове произошел пожар. На Иликовском проспекте у дома № 28 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:37. К этому часу в легковушке полыхал двигатель.

На место случившегося прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Они потушили огонь за 20 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Северной столице тоже сгорела легковушка. 

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, иликовский проспект, ломоносов, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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