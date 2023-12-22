В Ломоносове сгорела иномарка

Утром в среду, 24 января, в Ломоносове произошел пожар. На Иликовском проспекте у дома № 28 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:37. К этому часу в легковушке полыхал двигатель.
На место случившегося прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Они потушили огонь за 20 минут.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Северной столице тоже сгорела легковушка.
Фото: Piter.tv
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