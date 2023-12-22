Пожар в автомобиле на Товарищеском проспекте тушили 10 спасателей

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 24 января, в Невском районе произошел пожар. На Товарищеском проспекте у дома № 16 загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Информация поступила на пульт диспетчера в 06:40. Происходило горение отсека двигателя и частично салона.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 14 минут. В 06:54 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv