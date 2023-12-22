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Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при встрече с БПЛА
Вчера, 23:08
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Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при встрече с БПЛА

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Беспилотник отличается от самолета скоростью, высотой полета и звуком.

В пресс-службе ГКУ "Леноблпожспас" 23 января рассказали, что делать при встрече с беспилотным летальным аппаратом (БПЛА). 

Сначала необходимо позвонить в "112" и сообщить полную информацию о месте и времени дрона. После важно покинуть опасную зову, либо укрыться в тени зданий, деревьев, а потом, по возможности, предупредить о беспилотнике окружающих. 

Запрещается находиться в прямой видимости БПЛА, взаимодействовать с упавшим дроном, пытаться самостоятельно сбить аппарат и пользоваться вблизи него мобильными телефонами. 

Беспилотник отличается от самолета скоростью (45-47 м/с против 100 м/с), высотой полета (30-50 м и 6-7 км соответственно) и звуком: дрон похож на двигатель мопеда, а у воздушного судна нет его или есть, но характерный.

Ранее на Piter.TV: мобильные группы огневого подавления усилят в Ленобласти после атаки беспилотника.

Фото: unsplash (Fikri Rasyid)

Теги: бпла, гку леноблпожспас
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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