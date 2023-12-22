  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мобильные группы огневого подавления усилят в Ленобласти после атаки беспилотника
Сегодня, 8:57
206
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мобильные группы огневого подавления усилят в Ленобласти после атаки беспилотника

0 0

Кроме того, в регионе планируется создание рабочих подразделений гражданской обороны.

В ходе оперативного заседания под председательством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко были обсуждены вопросы обеспечения безопасности региона. В условиях угрозы повреждения инфраструктуры с использованием опасных воздушных объектов, в том числе, БПЛА, было выделено несколько приоритетных направлений работы.

Одним из таких направлений стало активное взаимодействие с армейскими подразделениями и создание системы раннего обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов.

Кроме того, в регионе планируется укрепление мобильных групп огневого подавления беспилотников дополнительными средствами и создание рабочих подразделений гражданской обороны.

Ранее мы сообщили о том, что центр обучения специалистов по беспилотному транспорту создадут в Петербурге.

Фото: Unsplash

Теги: атака бпла, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии