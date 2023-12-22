Центр обучения специалистов по беспилотному транспорту создадут в Петербурге

Программа обучения разработана совместно с АНО ДПО "Авиационный учебный центр профпилот" и ассоциацией "Аэронекст". Всего таких площадок к концу года будет пять, их расположат в разных федеральных округах России.

В рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, до 2030 года в России планируется обучить более одного млн специалистов, в том числе по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Санкт-Петербург активно включается в эту работу. По данным компании "Геоскан", весной в Северной столице планируется открыть корпоративную образовательную площадку для подготовки специалистов по эксплуатации беспилотного транспорта. Информацию подтвердила пресс-служба Смольного.

Программа обучения разработана совместно с АНО ДПО "Авиационный учебный центр профпилот" и ассоциацией "Аэронекст". Всего таких площадок к концу года будет пять, их расположат в разных федеральных округах России. Ежегодно более тысячи специалистов смогут проходить профессиональное обучение и повышение квалификации. В январе уже начал работу первый такой учебный центр в Москве.

Курс обучения составляет 144 часа и включает теоретическую и практическую подготовку, а также аттестационные мероприятия. Онлайн-курс предоставляется для теоретической части, а практические занятия и квалификационные экзамены проводятся в учебном центре. Для обучения будут использоваться промышленные борты производства ГК "Геоскан", включая самолетные модели ("Геоскан 201", "Геоскан 701") и мультироторные модели ("Геоскан Gemini", "Геоскан 401", "Геоскан 801"). В классах также будут предоставлены учебные макеты, компьютеры с необходимым ПО для работы с БАС и тренажерные системы. По окончании курса специалисты будут получать квалификацию "Специалист по эксплуатации БАС, включающих одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг", а также свидетельство установленного образца, в котором будут указаны виды изучаемых судов.

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Фото: Правительство Петербурга