После появления БПЛА в Петербурге прошло заседание Оперштаба по вопросам безопасности

Все службы, которые отвечают за безопасность в городе, работают в штатном режиме.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел 18 января в Смольном заседание Оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что в Петербурге "обстановка нормальная". Все службы, которые отвечают за безопасность в городе, работают в штатном режиме.

Напомним, что ночью 18 января над Ленобластью перехватили беспилотный летальный аппарат (БПЛА), в нем было примерно 3 килограмма взрывчатки. Обломки дрона нашли на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Кроме того, они могут быть и в акватории Финского залива.

По предварительным данным, в атаке участвовал беспилотник самолетного типа с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем.

В результате случившегося никто не пострадал. Обошлось без повреждений порта.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)