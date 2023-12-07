После пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут

Среди пассажиров обошлось без пострадавших.

Комитет по транспорту Ленинградской области опубликовал актуальную информацию по возгоранию автобуса на внутреннем кольце КАД.

Инцидент произошел на внутреннем кольце КАД (пересечение с Таллинским шоссе) 7 декабря в 09:32. Уже в 09:57 пожар ликвидирован. Это был автобус №842 по маршруту "Ивангород – Санкт-Петербург".

Среди пассажиров обошлось без пострадавших. Всех довезли до места назначения следующим автобусом в течение 15 минут.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Константин Мечников)