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После пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут

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Среди пассажиров обошлось без пострадавших.

Комитет по транспорту Ленинградской области опубликовал актуальную информацию по возгоранию автобуса на внутреннем кольце КАД.

Инцидент произошел на внутреннем кольце КАД (пересечение с Таллинским шоссе) 7 декабря в 09:32. Уже в 09:57 пожар ликвидирован. Это был автобус №842 по маршруту "Ивангород – Санкт-Петербург". 

Среди пассажиров обошлось без пострадавших. Всех довезли до места назначения следующим автобусом в течение 15 минут.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Константин Мечников)

Теги: кад, сгорела маршрутка
Категории: Лента новостей,

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