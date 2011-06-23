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На въезде с Волхонского шоссе на  КАД горит маршрутка

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Очевидцы рассказали, что в транспортном средстве во время воспламенения находились люди. 

Сегодня, 7 декабря, в  Красносельском районе произошел пожар. На въезде с Волхонского шоссе на  КАД загорелась маршрутка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, в транспортном средстве во время воспламенения находились люди. В автобусе происходило горение по всей площади. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:32. Тушить автобус прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 09:57 пожар был ликвидирован.     
       
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Индустриальном проспекте разбилось стекло в переполненном автобусе.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком

Теги: волхонское шоссе, горит автобус, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

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