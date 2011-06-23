На въезде с Волхонского шоссе на  КАД горит маршрутка

Очевидцы рассказали, что в транспортном средстве во время воспламенения находились люди.

Сегодня, 7 декабря, в Красносельском районе произошел пожар. На въезде с Волхонского шоссе на КАД загорелась маршрутка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, в транспортном средстве во время воспламенения находились люди. В автобусе происходило горение по всей площади.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:32. Тушить автобус прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 09:57 пожар был ликвидирован.



По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Индустриальном проспекте разбилось стекло в переполненном автобусе.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком