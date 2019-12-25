На Индустриальном проспекте разбилось стекло в переполненном автобусе

Водитель маршрутки не заметил дефекта и продолжил поездку.

На Индустриальном проспекте из переполненной маршрутки выпало дверное стекло. Инцидент произошел в транспортном средстве № 801А. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано Колтуши".

Автобус двигался по маршруту Янино — станция метро "Проспект Большевиков". Когда транспортное средство остановилось на Индустриальном проспекте, дверное стекло выпало и разбилось.

Судя по фото, маршрутка была переполнена. Очевидцы рассказали, что никто не пострадал.

Водитель автобуса не заметил дефекта и продолжил поездку. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / Подслушано Колтуши