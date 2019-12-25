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На Приморском шоссе сгорел двухэтажный дом
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На Приморском шоссе сгорел двухэтажный дом

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Пламя охватило 30 "квадратов" в здании. Здание тушили 15 спасателей.

Накануне, 26 ноября, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили двухэтажный дом на Приморском шоссе, 24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:26. Пламя охватило 30 "квадратов" в здании. На место случившегося прибыло три спецмашины и 15 спасателей.

В 00:29 пожар  потушили.  По предварительным данным, никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.                    
                      
Ранее на Piter.tv сообщали, что на Приневской после пожара в вагоне-бытовке нашли два трупа.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар, сгорел дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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