На Приморском шоссе сгорел двухэтажный дом

Пламя охватило 30 "квадратов" в здании. Здание тушили 15 спасателей.

Накануне, 26 ноября, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили двухэтажный дом на Приморском шоссе, 24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:26. Пламя охватило 30 "квадратов" в здании. На место случившегося прибыло три спецмашины и 15 спасателей.

В 00:29 пожар потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.



Ранее на Piter.tv сообщали, что на Приневской после пожара в вагоне-бытовке нашли два трупа.

Фото: Piter.tv