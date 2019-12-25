На Приневской после пожара в вагоне-бытовке нашли два трупа

Погибшими оказались неизвестные мужчина и женщина.

В Невском районе Петербурга после пожара обнаружили трупы неизвестных мужчины и женщины. Подробности стали известны Piter.tv.

Около двух часов ночи 26 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании вагончика на Приневской улице. На открытой территории "Племенной завод Приневское" при неустановленных обстоятельствах произошло возгорание вагона-бытовки. После тушения пожара обнаружены в сильно обогревшем состоянии трупы мужчины и женщины, возраст определить не представляется возможным.

Предположительно, это 39-летний гражданин Узбекистана и 35-летняя жительница Петербурга. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее пожар в частном коттедже в Люберцах унёс жизни двоих детей и двух взрослых.

Фото: Piter.TV