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На Приневской после пожара в вагоне-бытовке нашли два трупа
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Приневской после пожара в вагоне-бытовке нашли два трупа

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Погибшими оказались неизвестные мужчина и женщина.

В Невском районе Петербурга после пожара обнаружили трупы неизвестных мужчины и женщины. Подробности стали известны Piter.tv.

Около двух часов ночи 26 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании вагончика на Приневской улице. На открытой территории "Племенной завод Приневское" при неустановленных обстоятельствах произошло возгорание вагона-бытовки. После тушения пожара обнаружены в сильно обогревшем состоянии трупы мужчины и женщины, возраст определить не представляется возможным.

Предположительно, это 39-летний гражданин Узбекистана и 35-летняя жительница Петербурга. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее пожар в частном коттедже в Люберцах унёс жизни двоих детей и двух взрослых.

Фото: Piter.TV

Теги: возгорание, трупы, улица приневская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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