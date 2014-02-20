Пожар в частном коттедже в Люберцах унёс жизни двоих детей и двух взрослых

Информация о пожаре поступила на дежурный пульт около 1:31.

В результате возгорания в коттедже под Москвой погибли два ребенка и двое взрослых. Ещё один пострадавший находится в коме. Об этом телеканалу "360" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пожар разгорелся в деревне Марусино (Люберцы). В результате до приезда медиков погибли дети семи и 10 лет и двое взрослых. Одна женщина 35 лет впала в кому, у неё диагностированы термические ожоги верхних дыхательных путей и правой руки, а также множественные ушибы и оставление угарным газом. Предполагается, что муж пострадавшей спустил её второго этажа дома, когда она уже потеряла сознание. Кроме того, женщина 63 лет травмировала ногу, когда пыталась выбраться из дома через окно.

Информация о пожаре поступила на дежурный пульт около 1:31. Ликвидация огня произошла в 4:44. Причина пожара не установлена.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на крупной ферме случился в Лодейном Поле.

Фото: Piter.TV