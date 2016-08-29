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Пожар на крупной ферме случился в Лодейном Поле
Сегодня, 16:30
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Пожар на крупной ферме случился в Лодейном Поле

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До прибытия пожарных владельцы успели эвакуировать свиней и кур.

В ночь на вторник, 21 ноября, в Лодейнопольском районе Ленобласти произошёл пожар на крупной животноводческой ферме. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на информацию  ГУ МЧС РФ по региону.

Частная ферма находится на Ленинградском шоссе в Лодейном Поле. Сигнал о пожаре поступил примерно в 4:05. Пламя объяло 375 кв.м. хозяйственной постройки. Возгорание было потушено за 35 минут спасателями из 132-й пожарной части. В тушении приняли участие восемь человек на двух единицах техники.

До прибытия пожарных владельцы успели эвакуировать свиней и кур. Обстоятельства произошедшего и количество вывезенных животных уточняются. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах произошёл пожар с погибшим.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Пожар,

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