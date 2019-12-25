В Шушарах произошёл пожар с погибшим

Утром во вторник, 21 ноября, в Шушарах произошёл пожар. В результате погиб один человек. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.
Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт в 6:39. Пламя охватило часть квартиры-студии в одном из домов по Первомайской улице. Из общей площади 20 кв.м. загорелась обстановка на двух кв.м.
В ликвидации огня участвовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Локализовать пожар удалось в половину восьмого утра. Погибшего обнаружили на месте.
Ранее мы сообщили о том, что многодетная семья пострадала при пожаре в Гатчинском районе.
Фото: Piter.TV
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