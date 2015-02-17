Многодетная семья пострадала при пожаре в Гатчинском районе

По предварительным данным, 11-летний мальчик, девятилетняя девочка, 41-летний мужчина и 48-летняя женщина были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 19 ноября, в деревне Покизен-Пурская Гатчинского района Ленинградской области произошёл пожар. Огонь объял мансарду жилого дома, в результате пострадала семья с пятью детьми. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧ РФ по региону.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный поступил в 7:30. Возгорание происходило на площади 40 кв.м. По предварительным данным, 11-летний мальчик, девятилетняя девочка, 41-летний мужчина и 48-летняя женщина были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Все они отравились угарным газом, а глава семьи получил ожоги.

Возгорание удалось полностью устранить к 9:00 благодаря работе дежурных смен областных пожарных частей №№ 42, 43 и 134. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино в квартирном пожаре погиб человек.

Фото: Piter.TV