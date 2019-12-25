В Петербурге на 165 мест сократили количество коек на больных коронавирусом

Из них 37,47% свободны.

В Петербурге снизилось число коек для больных коронавирусом. Коечный фонд постепенно уменьшают в связи с улучшением ситуации с госпитализациями. Актуальные данные представила пресс-служба администрации города.

На данный момент, 10 августа, в Северной столице развернуты 6 977 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Накануне их было 7 142. Занято на сегодняшний день 5 481. За сутки в стационары поступили 175 человек. На амбулаторном лечении — 44 253 человека.

Всего за сутки в Петербурге выявили 1 811 новых заболевших коронавирусом. Ситуация улучшается, однако сегодня показатель превысил московские цифры.

Фото: Piter.TV