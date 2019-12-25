В Петербурге снижается число госпитализаций больных COVID-19

В городе для больных коронавирусом и пневмонией развернуто 7 142 койки.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 9 августа. Согласно документу, в Петербурге снижается число госпитализаций больных коронавирусом.

В коронавирусных больницах свободно 61,77% коек. За сутки в стационары поступили 176 петербуржцев, а выписались 99 человек. Однако, согласно данным на 8 августа, за день в больницы поступили 234 человека.

В настоящее время в больницах находятся 5 579 человек, из них 546 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 247 горожан. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 187 человек, в "Заре" – 567 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 12 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 45 479 человек. По данным на 8 августа, число свободных коек для больных коронавирусом в Петербурге составляло 59,15%.

Кроме того, в городе снижается и заболеваемость коронавирусом. Впервые за месяц выявили менее 1900 заболевших ковидом в день.

Фото: Piter.tv