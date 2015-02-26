Количество свободных ковидных коек выросло в Петербурге

Запас вакцин от коронавируса в городе составляет 248 тысяч доз.

Число свободных коечных мест для больных коронавирусом в городе на Неве возросло и теперь составляет 59,15% относительно норматива Минздрава. Об этом свидетельствуют данные петербургского оперативного штаба, представленные Смольным 8 августа.

Сейчас больных коронавирусом в городе принимает 21 больница, среди которых 13 городских и восемь федеральных стационаров. Всего для пациентов с ковидом развернуто 8 366 коек.

В больницах находятся 5 567 человек, 551 из них – в реанимации, 253 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении наблюдаются 45 831 человек, на карантине — 2 395 пациентов.

Во временном инфекционном госпитале "Ленэкспо" находятся 183 человека, в пансионате "Заря" – 565, отмечают в штабе. В обсервации в пансионате "Балтиец" находится 101 человек. Бесплатную лекарственную терапию на дому проходят 44 883 заболевших.

Запас вакцин от коронавируса в городе составляет 248 тыс. доз, полностью вакцинацию завершили более 1,1 млн. человек.

Ранее мы сообщали, что число свободных коек для больных коронавирусом в Петербурге составляло 52,96%.

Фото: Piter.tv