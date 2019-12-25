В Петербурге свободны 53% коек для больных коронавирусом

В стационарах с пневмониями и COVID-19 находятся 5 779 человек.

В Петербурге свободны 52,96% коронавирусных коек. Об этом 6-го августа сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные комитета по здравоохранению города.

Всего развернуто 8 366 коек в 21 стационаре, 8 из которых федеральные. За сутки с пневмониями и коронавирусом госпитализировали 290 человек. В реанимации находится 571 человек, к ИВЛ подключены 266.

Еще 46 875 человек на амбулаторном лечении.

Ранее стало известно о том, что клиника НИИ гриппа им. Смородинцева вернется к штатной работе в конце августа.

Фото: Piter.TV