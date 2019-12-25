Клиника НИИ гриппа им. Смородинцева вернется к штатной работе в конце августа

Институт специализируется на вирусологии.

Специализированная Клиника НИИ гриппа им. Смородинцева возобновит работу в штатном режиме с 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в своей группе в "ВКонтакте".

Постепенно федеральные учреждения будут возвращать к плановому приему пациентов. Как "ковидные" работают Первый медицинский университет имени Павлова, Центр Алмазова, СЗГУ имени Мечникова, НИИ фтизиопульмонологии. В общей сложности 8 федеральных и 13 городских учреждений.

По последним данным, в больницах от коронавируса сейчас лечится 6 тыс. человек, а 49 тыс. — на дому.

Фото: Piter.TV