Федеральные больницы в Петербурге вернутся к плановой работе к концу августа

Сейчас в городе развернуто около 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

Федеральные медицинские учреждения в Петербурге, которые задействовали для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернутся к обычному режиму работы уже к концу августа. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Сегодня в городе развернуто около 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Среди федеральных больниц с КОВИД-больными работают Первый медицинский университет имени Павлова, Центр Алмазова, СЗГУ имени Мечникова, НИИ фтизиопульмонологии и др.

Среди крупных городских больниц к плановой работе уже вернулись Мариинская больница, больница №2, а также больница Святителя Луки.

С начала пандемии коронавирусом в Петербурге заболели 532 551 человек. По этому показателю город на Неве занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 506 156 человек, умерли 19 372.

Ранее в Петербурге возобновили работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы.

Фото: pexels.com