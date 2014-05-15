В Петербурге возобновили работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы

Ограничения были сняты 2 августа.

В понедельник, 2 августа, в Петербурге была снята часть ограничений, касающихся работы фуд-кортов и фуд-плейсов, а также островков в торговых центрах и аттракционов на открытом воздухе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 30 июля.

Для возобновления деятельности необходимо было выполнить ряд условий. Так, для работы аттракционов нужно было получить в Смольном уникальный QR-код. Одновременно в парке могут находиться не более 1 человека на 12 квадратных метров. Должна работать электронная система подсчета посетителей. До 2 августа 100% работников, за исключением тех, кто переболел и выздоровел не более шести месяцев назад, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом.

Фуд-корты и фуд-плейсы могут начать работать, если сделают раздельными вход и выход для посетителей. На одного человека должно приходиться не менее 4 квадратов, необходимо установить электронную систему подсчета посетителей. Правила по вакцинации такие же, как и для работников аттракционов.

Островки в ТЦ могут возобновить работу, если установят защитный экран по периметру и вакцинируют 100% сотрудников до 2 августа.

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