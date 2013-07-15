Сегодня в городе помощь пациентам с COVID-19 оказывают в 12 городских и 5 федеральных стационарах, в которых развёрнуты 5 838 коек.

В Петербурге две больницы возвращаются к плановому приёму больных. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Во вторник, 24 августа, к плановой работе вернулась Городская больница №33 в Колпино. В этом году для пациентов было развернуто 275 инфекционных коек. За два месяца работы больница приняла порядка 1000 человек. Свою работу возобновили отделения терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Также 1 сентября к плановой работе возвращается и Николаевская больница в Петродворцовом районе. Медучреждение предоставило 400 коек для больных коронавирусом и оказало помощь порядка 7500 пациентам. В настоящий момент в стационаре проходит дезинфекция и подготовка отделений к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Напомним, что 1 сентября петербургский национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова тоже возвращается к плановой работе. В медучреждении проводится санитарная обработка.

Фото: Piter.tv



