Центр им. Алмазова возвращается к плановому приёму больных с 1 сентября

В среду, 18 августа, в медучреждении начинается санитарная обработка.

С 1 сентября петербургский национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова прекращает прием больных коронавирусом. Об этом 17 августа медучреждение написало на своей странице ВКонтакте.

Уже в среду, 18 августа, в медучреждении начинается санитарная обработка. Персонал, работающий с коронавирусными больными, отправиться в отпуск и на самоизоляцию.

С 25 июня по 17 августа центр принял 714 пациентов с COVID-19. По словам врачей, большая часть из них – молодые люди. Тяжелее всего коронавирус давался людям, имеющим хронические заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Еще девять человек нуждались в оперативных вмешательствах (общехирургические, ангиохирургические, торакальные и рентгенэндоваскулярные).

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется. В связи с чем медучреждения возвращаются к плановой работе, в том числе и Городская больница №33. До конца недели законсервируют оставшиеся павильоны госпиталя "Ленэкспо", кроме пятого павильона. До конца месяца еще три федеральных стационара вернутся к плановому приему больных.

Фото: ВКонтакте / ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России